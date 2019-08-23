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Kayserispor, Anthony ile sözleşme imzaladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Chıgaemezu Uzodımma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

23.08.2019 13:04
Kayserispor, Anthony ile sözleşme imzaladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Chıgaemezu Uzodımma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.


Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, sezon başı denemeye aldığı Anthony Chıgaemezu Uzodımma sözleşme imzaladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın onay vermesi sonrası kadroya dahil edilen genç orta saha oyuncusu gelecek vaat eden isimler arasında gösteriliyor.


1999 doğumlu orta saha oyuncu Anthony Chıgaemezu Uzodımma 2019-2024 yıllarında Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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