Kayserispor Anthony'i kiralık gönderdi Hes Kablo Kayserispor, kadrosunda bulunan Anthony Chigaemezu Uzodimma'yı kiralık olarak gönderdi.

Hes Kablo Kayserispor, kadrosunda bulunan Anthony Chigaemezu Uzodimma'yı kiralık olarak gönderdi.

Süper Lig 2020-2021 sezonu hazırlıklarını tesislerde sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da Anthony Chigaemezu Uzodimma, bir alt lige kiralık gönderildi. 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, TFF 1.lig takımlarından Giresunspor'a kiralık olarak gönderildi.

Hes Kablo Kayserispor ile 31 Mayıs 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Anthony Chigaemezu Uzodimma, 1 yıl boyunca Giresunspor'un başarısı için ter dökecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA