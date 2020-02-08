Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Recep Mamur Tesisleri'ndeki son antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından koordinasyon ve hız çalışmaları yaptı.
İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.