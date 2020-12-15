Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

15.12.2020 20:17 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:20
Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 13. haftasında 21 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 13. haftasında 21 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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