Kayserispor-Antalyaspor maçının ardından

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, pozisyon vermedikleri bir maçta mağlup olduklarını ve mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, pozisyon vermedikleri bir maçta mağlup olduklarını ve mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Ligin 34. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tokgöz, 3 puan için çıktıkları bir maçtan mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Hes Kablo Kayserispor'un zoru sevdiğini, kalan 8 maçlık süreçte mücadeleye devam edip, iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını ifade eden Tokgöz, şunları kaydetti:

"Oyuncumuzun pozisyon hatasından duran toptan bir gol yedik. İstemediğimiz bir 3 puan kaybettik. 8 maçımız kaldı. Bu mücadeleden, savaştan kaçmayacağız. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Maçın başında İlhan'ın sakatlığı daha sonra, Muğdat'ın sakatlanıp çıkması ciddi anlamda oyunun dengesini bozdu. Bir türlü de isteğimiz gol pozisyonu gelmedi. Sakat oyuncular döndüğünde daha da güçleneceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil