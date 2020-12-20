Kayserispor, Antalyaspor maçına hazır
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Kayserispor, Antalyaspor maçına hazır

20.12.2020 15:38 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:43
Kayserispor, Antalyaspor maçına hazır

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmandan 3 puanla dönme arzusunda.

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Deplasmandan puan veya puanlarla dönmek isteyen sarı- kırmızılılar, son çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Saat 17.30'da havayolu özel uçak ile direk Antalya'ya gidecek olan kafile, ardından konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Yarın Antalya Stadyumunda oynanacak olan Fraport-Tav Hes Kablo Kayserispor mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Antalyaspor maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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