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Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 15. haftasında Fraport-Tav Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 15. haftasında Fraport-Tav Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün yaptığı son antrenman ile tamamlayarak tesislerde maç saatini beklemeye başladı. Sarı-Kırmızılı takımda zorlu doksan dakika öncesi sakatlığı devam eden Bernard Mensah forma giyemeyecek.

Geride kalan 14 hafta sonunda 4 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Kayserispor, toplam 16 puan topladı. Yarın Kayseri'de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Fraport-Tav Antalyaspor maçı saat 13.30'da başlayacak ve karşılaşma da Halil Umut Meler düdük çalacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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