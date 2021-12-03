Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, ligin 15'inci haftasında sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, ligin 15'inci haftasında sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular savunma ve hücum çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.