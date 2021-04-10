Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, ligin 34'üncü haftasında pazar günü konuk edeceği Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, ligin 34'üncü haftasında pazar günü konuk edeceği Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Lig'in 34'üncü haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular ısınma çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Yarın oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN