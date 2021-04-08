Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor
Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 34. haftasında 11 Nisan Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarına devam etti.

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Süper Lig'in 34. haftasında 11 Nisan Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, açma-germe hareketleriyle başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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