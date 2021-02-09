Kayserispor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
09.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:52
HES Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında Cumartesi günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.
HES Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında Cumartesi günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.
Ligin 24'üncü haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar, 1 günlük aradan sonra MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular düz koşu, savunma-hücum ve şut çalıştı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN