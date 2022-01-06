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Kayserispor Altay maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Kayserispor Altay maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor ile Altay arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Yukatel Kayserispor ile Altay arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'in 20.haftasında Kayseri'de oynanacak Yukatel Kayserispor - Altay müsabakasına hakem Yaşar Kemal Uğurlu atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu maçta Serkan Çimen ve Cemil Tunç yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Mehmet Türkmen belirlendi.

9 Ocak Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan zorlu doksan dakika saat 16.00'de başlayacak. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak. - KAYSERİ

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