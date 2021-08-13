Kayserispor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, Altay ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, Altay ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sezon öncesi hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Yukatel Kayserispor, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altay maçı için son antrenmanını yaptı. Kayseri takımı bugün havayolu ile İzmir'e gidecek. Ligin yeni takımlarından Altay'ın Kayserispor'u konuk edeceği müsabaka yarın saat 21.45'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan