Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

02.02.2021 22:21 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:24
Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla sona erdi.

Hes Kablo Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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