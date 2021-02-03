Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından - Mustafa Tokgöz
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Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından - Mustafa Tokgöz

03.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:51

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Aytemiz Alanyaspor karşısında güzel bir oyun sergilediklerini ve maç sonunda bir puan aldıklarını söyledi.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Aytemiz Alanyaspor karşısında güzel bir oyun sergilediklerini ve maç sonunda bir puan aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor'un Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamada bulunan Tokgöz, zor ve kıran kırana bir karşılaşma olduğunu belirtti.

Hakemin talihsiz kararlar verdiğini savunan Tokgöz, "Sapunaru'ya verilen ikinci sarı kart bence ağır bir karardı. Takdir haklarını da hep karşı taraftan yana kullandı. Özellikle ikinci yarı güzel bir Kayserispor seyrettik. Golü bulduk, başka goller de bulabilirdik.

İstediğimiz üç puandı ama bir puan aldık. Artık Erzurumspor maçına odaklanacağız." ifadelerini kulland

Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından - Mustafa Tokgöz
Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından - Mustafa Tokgöz
Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından - Mustafa Tokgöz
Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından - Mustafa Tokgöz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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