Kayserispor - Alanyaspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi
- Kayserispor - Alanyaspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Kayserispor-Alanyaspor karşılaşmasında bir taraftar kalp krizi geçirdi.
- Kayserispor - Alanyaspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi
KAYSERİ - Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Kayserispor-Alanyaspor karşılaşmasında bir taraftar kalp krizi geçirdi.
Kayseri Kadir Has Stadında oynanan Kayserispor - Alanyaspor karşılaşması devam ederken tribündeki bir taraftar rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen taraftar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.