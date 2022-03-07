Kayserispor - Alanyaspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor - Alanyaspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı, Eren Kan - Spor
 - Güncelleme:

- Kayserispor - Alanyaspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Kayserispor-Alanyaspor karşılaşmasında bir taraftar kalp krizi geçirdi.

- Kayserispor - Alanyaspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi

KAYSERİ - Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Kayserispor-Alanyaspor karşılaşmasında bir taraftar kalp krizi geçirdi.

Kayseri Kadir Has Stadında oynanan Kayserispor - Alanyaspor karşılaşması devam ederken tribündeki bir taraftar rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen taraftar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayserispor - Alanyaspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi

Kayserispor - Alanyaspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Kalp Krizi, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title