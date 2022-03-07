Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Kayserispor - Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Kayserispor - Alanyaspor maçı şifresiz mi? Kayserispor - Alanyaspor maçı hakemi kim? Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor - Alanyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

07-03-2022 KAYSERİSPOR VS ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kayserispor ile Alanyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇI BEİN SPORTS 2 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Kayserispor-Alanyaspor Maçı, 07 Mart Pazartesi günü oynanacak.

KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor-Alanyaspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kayserispor ve Alanyaspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, Kayseri'da, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

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