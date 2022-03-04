Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

KARAMAN (AA) - Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları maça iyi odaklandıklarını belirterek, "Pazartesi gününe kadar takımı iyi hazırlayıp o maça iyi çıkmamız gerekiyor." dedi.

Karaman, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yoğun bir programdan çıktıklarını söyledi.

Alanyaspor ile oynayacakları maça odaklandıklarını belirten Karaman, "Kupa maçı, daha önce de Trabzon deplasmanı ve tekrar pazartesi günü Alanyaspor. Bütün odaklanmamız Alanyaspor üzerine. Pazartesi gününe kadar takımı iyi hazırlayıp o maça iyi çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

Trabzonspor maçı sonrası taraftarların kendilerini havalimanında karşıladığını hatırlatan Karaman, şöyle devam etti:

"Coşku ve motivasyon Beşiktaş maçına da yansıdı. Hem taraftar hem şehrimiz hem şehrin ileri gelenleri takıma ciddi derecede sahip çıkmalı çünkü gelişmekte olan bir takım var. Bunu orantılı bir şekilde devam ettirmek gerekiyor. Ben de artık şehrin hemşehrisi oldum. Çalıştığımız başkanlar, yönetim kurulları, siyaset adamları, belediye başkanları ve işin ekonomisi gibi... Sizler gibi hepimiz bilgiliyiz. Oyuncularımız iyi bir bütünlük sergilemeye ve sportif anlamda şehrimize bir şeyler vermeye çalışıyor. Tabii bunu zapta almak gerekiyor. İlerisi için bir takım hayalleri kurmak için de sağlam temeller üzerinde durmak gerekiyor. Kırılgan, rüzgarlı, fırtınalı hallerde yıkıldığınızda yine aynı şeyleri yaşarsınız. Bu konuda bütünleşmek, birliktelik ve yardımlaşmak şart."

Karaman, Thiam, Majid ve Emrah Başsan'ın sakatlığının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Cenk Gönen: "İnşallah sahamızda kaybetmeme geleneğimizi sürdürmek istiyoruz"

Yukatel Kayserispor'un kalecisi Cenk Gönen de Beşiktaş maçında iyi bir mücadele örneği sergilediklerini dile getirdi.

Alanyaspor maçına da kazanmak için çıkacaklarını vurgulayan Cenk, şunları kaydetti:

"Hocamızın bizden istediğini ve yapmamız gerekeni sahaya yansıttık. Tabii güçlü bir rakipti, kendi sahasında Beşiktaş. Onları orada yenmek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Hem kupada yolumuza devam ederken hem de ligdeki performansımız açısından bu bizi olumlu yönde etkileyecektir diye düşünüyorum. İnşallah sahamızda kaybetmeme geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. Alanyaspor da ligin pozitif futbol oynayan takımlarından biri. Saha ve seyircimiz önünde güzel bir futbol izlettirip, içerideki performansımızı maçın sonunda galip taraf olarak devam ettirmek istiyoruz."

Lionel Carole ise daha önceki maçta Alanyaspor'a mağlup olduklarını ancak bu karşılaşmaya 3 puan için çıkacaklarını belirterek, "Bizim için çok önemli bir maç, evimizde oynayacağız. Bunu rövanş olarak görüyoruz ve kazanmak istiyoruz. Sıralamamız için de çok önemli. Aynı zamanda taraftarımız için de önemli." şeklinde konuştu.

Antrenman

Teknik direktör Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kadınlara ve öğrencilere sezon sonuna kadar ücretsiz bilet

Kayserispor taraftarı kadınlar ve öğrencilerin, sezon sonuna kadar ücretsiz bilet alabileceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kadınlar ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin Passolig gişelerine başvurmaları halinde sezon sonuna kadar ücretsiz bilet alabileceği kaydedildi.