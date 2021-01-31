Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

31.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:29
Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında çarşamba günü sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında çarşamba günü sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçla mağlup eden sarı kırmızılılar, ara vermeden Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanıyor. Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular savunma - hücum ve şut çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. 

 


- Kayseri
Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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