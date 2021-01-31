Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında çarşamba günü sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçla mağlup eden sarı kırmızılılar, ara vermeden Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanıyor. Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular savunma - hücum ve şut çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN