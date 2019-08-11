Kayserispor-Alanyaspor maçı biletleri satışa çıkıyor

11.08.2019 16:20

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 17 Ağustos Cumartesi günü oyanacağı ligin 1.hafta maçının biletleri satışa çıkıyor.

Spor Toto Süper Ligin 1.haftasında Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı biletleri hafta içi satışa çıkacak. 17 Ağustos'ta oynanacak maçın biletleri 13 Ağustos Salı günü Passolig tarafından satışa sunulacak. Bilet fiyatları 20 TL ile 50 TL arasında değişiyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İstikbal Mobilya Kayserispor'umuzun 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'de Alanyaspor ile B.B. Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 13 Ağustos Salı günü saat 15.00 de satışa sunulacaktır" denildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 20 TL

Güney Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 30 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL

Batı Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL

Misafir Tribün - 25 TL - KAYSERİ

Kaynak: İHA