Kayserispor-Adana Demirspor maçını Numanoğlu yönetecek
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Kayserispor-Adana Demirspor maçını Numanoğlu yönetecek

Kayserispor-Adana Demirspor maçını Numanoğlu yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında Cuma günü oynanacak olan ligin 2.hafta karşılaşmasını, İstanbul Bölgesinden Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında Cuma günü oynanacak olan ligin 2.hafta karşılaşmasını, İstanbul Bölgesinden Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Ligde 2.hafta hakemler açıklandı. 20 Ağustos 2021 Cuma günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 20.30'da oynanacak olan Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor maçında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın 4.Hakemi Ömer Faruk Turtay. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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