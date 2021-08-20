Kayserispor - Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Kayserispor - Adana Demirspor maçı şifresiz mi? Kayserispor - Adana Demirspor maçı hakemi

Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Kayserispor - Adana Demirspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kayserispor - Adana Demirspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.