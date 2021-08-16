Kayserispor Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıkıyor
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Kayserispor Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıkıyor

Kayserispor Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında Cuma günü oynanacak olan ligin 2. hafta karşılaşmasının biletleri yarın Passolig tarafından satışa çıkacak.

Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında Cuma günü oynanacak olan ligin 2. hafta karşılaşmasının biletleri yarın Passolig tarafından satışa çıkacak.

Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Kayserispor 20 Ağustos 2021 Cuma günü saat 20.30'da Adana Demirspor ile Kadir Has Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri, Passolig tarafından yarın saat 11.00'de satışa çıkacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle;

Batı Balkon C-D-E Blok - 85 TL, Batı Balkon B-F-G Blok - 75 TL, Batı Alt C-D-E Blok - 65 TL, Batı Alt B-F-G -55 TL, Doğu Alt C-D-E Blok 55 TL, Doğu Alt A-B-F-G Blok 45 TL, Doğu Üst Tüm Bloklar 35 TL, Kuzey Üst Tüm Bloklar 25 TLi Güney Alt Tüm Bloklar 25 TL. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıkıyor - Haberler Spor
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