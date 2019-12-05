Kayserispor'a yeni golcü

05.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:30

İstikbal Mobilya Kayserispor'da U19 takımında forma giyen 20 yaşındaki Selahattin Seyhun profesyonel oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor'a alt yapıdan yeni golcü. 1999 doğumlu genç oyuncu Selahattin Seyhun, 5 yıllık sözleşme imzaladı. 2011 yılında Fenerbahçe alt yapısında futbola başlayan ve ardından Kasımpaşa, Beykozspor, Bağcılarspor takımlarından forma giyen Selahattin, 2017 yılından beri de İstikbal Mobilya Kayserispor bünyesinde.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda dün profesyonel olan forvet futbolcusu ile 2024 yılına kadar sözleşme yapıldı. Selahattin Seyhun, bugün oynanacak olan Kayserispor-Manisa FK maçında 19 kişilik kadroda yer alacak.

(İHA)

Kaynak: İHA