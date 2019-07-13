Kayserispor'a transfer olan Yasir Subaşı kimdir, kaç yaşında?

Yasir Subaşı Kayserispor'da. Fenerbahçe, eski futbolcusu olan Yasir Subaşı'yı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'dan transfer etmişti. Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin anlaşma yaptığı Yasir Subaşı'yı Kayseri'ye getirerek resmi sözleşmeyi imzalattı. Peki Yasir Subaşı kimdir, kaç yaşındadır, hangi mevkide oynuyor?

YASİR SUBAŞI KİMDİR?

Yasir Subaşı, 1996 yılında Sakarya'da doğdu. İlk profesyonel sözleşmesini 2015 yılında Fenerbahçe'yle yaptı. Sol bek mevkiinde forma giyen Subaşı, Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a karşı ilk resmi maçına çıktı ve bir de gol kaydetti.

1,80 boyundaki oyuncu, sarı lacivertli ekipte forma şansı bulamadığı için önce Anadolu Üsküdar sonra Sakaryaspor'da kiralık olarak mücadele etti.

Sözleşmesi sona erince Fenerbahçe'nin kadrosunda tutmadığı sol beki Ümraniyespor kadrosuna kattı. Yasir, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı bir gol atarak takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

Yasir Subaşı, 2018/19 sezonunda Ümraniyespor formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.