Kayserispor'a transfer engeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor'a transfer engeli

Kayserispor'a transfer engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'a lisans engeli geldi.

Yukatel Kayserispor'a lisans engeli geldi.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'a transfer engeli geldi. Sarı-kırmızılı kulübün, geçmişte formasını giyen ve kulüpten alacağını tahsil edemeyen futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nun TFF'ye başvurmasından ötürü kulübe lisans engeli geldi. Yukatel Kayserispor, eski futbolcusu Bilal Başacıkoğlu'na 4 milyon 300 bin TL ödeme yapmaması halinde bugünden itibaren transfer ettiği futbolculara TFF'den lisans çıkaramayacak.

Bilal Başacıkoğlu, 2018-2019 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord takımından transfer edilmiş ve 2 sezonda 33 maçta görev alırken 3 asist yapmış, sonrasında Trabzonspor'a transfer olmuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a çok sert cevap: Kimin kıvırdığı ortaya çıktı
Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a çok sert cevap: Kimin kıvırdığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Emine Erdoğan Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Hande Erçel Mesut Akusta Ferhan Şensoy
Spor Marcao Ali Öztürk Burak Elmas Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayserispor'a transfer engeli - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 11:24:41. #1.16#

title