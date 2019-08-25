Kayserispor'a Kamerunlu forvet

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Almanya'nın Wolfsburg takımında forma giyen Kamerunlu santrfor Paul-Georges Ntep de Madiba'yı 1 yıllığına kiraladı.

25.08.2019 16:32
Kayserispor'a Kamerunlu forvet

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Almanya'nın Wolfsburg takımında forma giyen Kamerunlu santrfor Paul-Georges Ntep de Madiba'yı 1 yıllığına kiraladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, daha önce prensipte anlaşmaya varılan 27 yaşındaki Paul-Georges Ntep de Madiba ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Madiba, geçen sezonu Fransa'nın Saint-Étienne takımında kiralık olarak geçirmişti.

Kaynak: AA
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