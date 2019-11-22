Kayserispor'a kadın başkan adayı
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hamdi Elcüman'ın seçim kararı almasının ardından, 30 Kasım'da gerçekleştirilecek genel kurulda, Berna Gözbaşı başkan adayı oldu.
22.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:28
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hamdi Elcüman'ın seçim kararı almasının ardından, 30 Kasım'da gerçekleştirilecek genel kurulda, Berna Gözbaşı başkan adayı oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpte 3 yıldır görev yapan Berna Gözbaşı, seçilmesi durumunda Süper Lig'deki ilk kadın kulüp başkanı olacak.
Kaynak: DHA