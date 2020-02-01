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Kayserispor 9 transfer yaptı

Hes Kablo Kayserispor ara transferde kadrosuna 9 oyuncu kattı.

01.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:25
Kayserispor 9 transfer yaptı

Kayserispor ara transferde kadrosuna 9 oyuncu kattı.


Hes Kablo Kayserispor, devre arasında kadrosuna 9 oyuncu dahil ederken, 8 oyuncu ile de yollarını ayırdı. Hes Kablo Kayserispor, St.Pauli'den Enver Cenk Şahin, 'ten Mario Situm, Rijeka'dan Zoran Kvrzic, Mlada Boleslav'dan Muris Mesanovic, Chapecoense'den Gustavo Campanharo, Denizlispor'dan Crsitian Sapunaru, 'dan Emre Taşdemir, Balıkesirspor Oğuzhan Çapar, ve Antalyaspor'dan Diego Angelo'yu renklerine bağladı.


Sarı kırmızılılar, sezonun ilk yarısı sonu itibariyle Adryan Tavares, Paul Ntep, Emmanuel Adebayor, Bilal Başacıkoğlu, Şamiş Çinaz, Benoit Poulain, Atila Turan ve Umut Bulut ile sözleşmeleri feshetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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