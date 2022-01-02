Kayserispor 85 kez oyuncu değişikliği yaptı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor 85 kez oyuncu değişikliği yaptı

Kayserispor 85 kez oyuncu değişikliği yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in ilk yarısında 85 kez oyuncu değişikliği yaptı.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in ilk yarısında 85 kez oyuncu değişikliği yaptı.

Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 13. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor, oynadığı 19 maç ta 85 kez oyuncu değişikliği yaptı. Ligde en çok oyuncu değişikliği yapan takım 93 kez ile Galatasaray olurken, Karagümrük de 91 kez oyuncu değişikliğine gitti. Yukatel Kayserispor'un 85 kez oyuncu değişikliği yaptığı ligin ilk yarısında 74 kez oyuncu değişikliği yapan Altay en az oyuncu değişikliğine giden ekip oldu. - KAYSERİ

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktörlüğe Francesco Farioli getirildi

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktörlüğe Francesco Farioli getirildi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title