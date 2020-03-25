Kayserispor 71 değişiklik yaptı Hes Kablo Kayserispor ligde geride kalan 26 haftada 71 oyuncu değişikliği yaptı.

Hes Kablo Kayserispor ligde geride kalan 26 haftada 71 oyuncu değişikliği yaptı.

Hes Kablo Kayserispor ligde geride kalan 26 hafta sonunda 71 oyuncu değişikliği yaptı. 4 teknik adam değiştiren Sarı-Kırmızılılarda Hikmet Karaman döneminde 20 değişiklik, Samet Aybaba döneminde 5 değişiklik, Bülent Uygun döneminde 24 ve Robert Prosinecki döneminde 22 değişiklik yaptı.

Hikmet Karaman, görev yaptığı 7 haftada 6 maçta 3'er oyuncu değiştirme hakkını kullanırken, 1 maçta ise 2 oyuncu değişikliği yaptı. Samet Aybaba görev yaptığı 2 hafta sonunda 1 maç 3, 1 maç ise 2 oyuncu değişikliği yaptı. Bülent Uygun, görev yaptığı 8 hafta sonunda 8 maçta da 3'er oyuncu değişiklik hakkını kullandı. Robert Prosinecki ise, 9 hafta sonunda 4 maçta 3 oyuncu değişiklik hakkını 5 maçta ise 2 oyuncu değişiklik hakkını kullandı.

Hikmet Karaman dönemi:

1.Hafta Alanyaspor 3 değişiklik

2.Hafta Ankaragücü 3 değişiklik

3.Hafta Galatasaray 2 değişiklik

4.Hafta Antalyaspor 3 değişiklik

5.Hafta Denizlispor 3 değişiklik

6.Hafta Konyaspor 3 değişiklik

7.Hafta Göztepe 3 değişiklik

Samet Aybaba dönemi:

8.Hafta Kasımpaşa 3 değişiklik

9.Hafta Malatyaspor 2 değişiklik

Bülent Uygun dönemi:

10.Hafta F.Bahçe 3 değişiklik

11.Hafta G.Birliği 3 değişiklik

12.Hafta Sivasspor 3 değişiklik

13.hafta Beşiktaş 3 değişiklik

14.Hafta Rizespor 3 değişiklik

15.Hafta Gaziantep 3 değişiklik

16.Hafta Başakşehir 3 değişiklik

17.Hafta Trabzonspor 3 değişiklik

Robert Prosinecki dönemi:

18.Hafta Alanyaspor 3 değişiklik

19.Hafta Ankaragücü 2 değişiklik

20.Hafta Galatasaray 2 değişiklik

21.Hafta Antalyaspor 3 değişiklik

22.Hafta Denizlispor 2 değişiklik

23.Hafta Konyaspor 2 değişiklik

24.Hafta Göztepe 3 değişiklik

25.Hafta Kasımpaşa 2 değişiklik

26.Hafta Malatyaspor 3 değişiklik - KAYSERİ

Kaynak: İHA