Kayserispor 7.beraberliğini aldı
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Kayserispor 7.beraberliğini aldı

Kayserispor 7.beraberliğini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor bu sezon iç sahadaki 7.beraberliğini aldı.

Kayserispor bu sezon iç sahadaki 7.beraberliğini aldı.

Süper Lig'de var olma mücadelesi veren Kayserispor, bu sezon sahasındaki 19.maçına çıktı. Gaziantep FK ile Kadir Has Stadı'nda karşılaşan Kayserispor 0-0'lık netice sonrasında sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sezon sahasında 19 maça çıkan Kayserispor 5 kez kazanırken 7 kez de mağlup olmuştu. İç sahada 7 beraberlik alan Kayserispor bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde ise 23 gol gördü.

Kayserispor iç saha maçlarında Karagümrük, Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK takımları ile berabere kaldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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