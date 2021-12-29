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Kayserispor 68 Aksaray Belediyespor maçını Alper Akarsu yönetecek

Kayserispor 68 Aksaray Belediyespor maçını Alper Akarsu yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor ile 68 Aksaray Belediyespor arasında yarın oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasını Alper Akarsu yönetecek.

AKSARAY (İHA) - Yukatel Kayserispor ile 68 Aksaray Belediyespor arasında yarın oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasını Alper Akarsu yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5.Eleme Tur karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı. 30 Aralık 2021 Perşembe günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 15.00'de oynanacak olan Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Yukatel Kayserispor ile 68 Aksaray Belediyespor maçında Alper Akarsu düdük çalacak.

Akarsu'nun yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe oldu. - KAYSERİ

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