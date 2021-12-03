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Kayserispor, 68 Aksaray Belediyespor ile eşleşti

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Kayserispor, 68 Aksaray Belediyespor ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Yukatel Kayserispor'un rakibi 68 Aksaray Belediyespor oldu.

AKSARAY (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Yukatel Kayserispor'un rakibi 68 Aksaray Belediyespor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşecek kura çekimine, Yukatel Kayserispor Kulübü adına Yönetim Kurul Üyesi Semra Demirer katıldı. 3.Eleme Turunda Artvin Hopaspor'u ve 4.Eleme Turunda Alagöz Holding Iğdırspor'u saf dışı bırakan Yukatel Kayserispor'un 5.Eleme turunda TFF 3.Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediyespor ile eşleşti. 5. Eleme Turu maçları 28-29-30 Aralık tarihlerinde Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

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