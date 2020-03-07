Kayserispor 6 maçtır yenilmiyor

07.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:28

Hes Kablo Kayserispor, yarın oynayacağı rakibi Kasımpaşa'ya 6 maçtır yenilmiyor.



Spor Toto Süper Lig tarihinde bugüne kadar 19 kez karşılaşan Kasımpaşa ile Hes Kablo Kayserispor, yarın maçta birbirine üstünlük kurmak için 20. kez sahaya çıkacak. Geride kalan 19 Süper Lig maçında 9 kez Kayserispor kazandı 3 kez de Kasımpaşa kazandı. 7 maç da berabere bitti. Kayserispor 26 kez, Kasımpaşa ise 23 kez fileleri havalandırdı.



Kayserispor, rakibi Kasımpaşa ile oynadığı son 6 maçında mağlup olmadı. Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik aldı. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maç karşılıklı atılan goller ile 1-1 berabere bitmişti. Sarı Kırmızılılar, son olarak 2016-2017 sezonunda deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:



2019/2020 Kayserispor-Kasımpaşa 1-1



2018/2019 Kayserispor-Kasımpaşa 2-1



2018/2019 Kasımpaşa-Kayserispor 0-3



2017/2018 Kayserispor-Kasımpaşa 3-2



2017/2018 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1



2016/2017 Kayserispor-Kasımpaşa 2-2



2016/2017 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1



2015/2016 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2



2015/2016 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0



2013/2014 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0



2013/2014 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1



2012/2013 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2



2012/2013 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0



2010/2011 Kayserispor-Kasımpaşa 1-3



2010/2011 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2



2009/2010 Kasımpaşa-Kayserispor 2-2



2009/2010 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0



2007/2008 Kasımpaşa-Kayserispor 0-2



2007/2008 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0 - KAYSERİ

Kaynak: İHA