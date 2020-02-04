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Kayserispor 6 maçtır puan alamıyor

Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray ile ligde oynadığı son 6 maçta puan alamadı.

04.02.2020 08:42 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:47
Kayserispor 6 maçtır puan alamıyor

Kayserispor, ile ligde oynadığı son 6 maçta puan alamadı.


Süper Lig'in 20.haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 6 maçta puan alamadı.


Renktaşı ile 2016-2017 sezonunda Kayseri'de oynadığı maçta 1-1 berabere kalan ve deplasmanda 2-1 kazanan Hes Kablo Kayserispor, o günden bugüne oynadığı 6 maçta da mağlup oldu. Bu sezon ligin ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakayı 3-2 kaybeden Kayserispor, deplasmanda da 4-1 mağlup oldu. Son 6 maçta rakibine 6 gol atabilen Kayserispor, kalesinde ise 20 gol gördü.


Hes Kablo Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan son 6 müsabaka ve sonuçları şöyle:


2019/2020 Galatasaray-Kayserispor 4-1


2019/2020 Kayserispor-Galatasaray 2-3


2018/2019 Galatasaray-Kayserispor 3-1


2018/2019 Kayserispor-Galatasaray 0-3


2017/2018 Kayserispor-Galatasaray 1-3


2017/2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1 - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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