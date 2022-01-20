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Kayserispor 6 maçtır kaybetmiyor

Kayserispor 6 maçtır kaybetmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor ligde oynadığı son 6 maçı kaybetmedi ve hanesine 12 puan yazdırdı.

Yukatel Kayserispor ligde oynadığı son 6 maçı kaybetmedi ve hanesine 12 puan yazdırdı.

Yukatel Kayserispor Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta yenilmedi. Sarı-kırmızılılar 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Ligin 17. haftasında sahasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Kayserispor ardından deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalırken, sonrasında da sahasında Sivasspor'u 3-0 yenmeyi başardı. Ligin ikinci yarısına 1-0'lık Altay galibiyeti ile başlayan sarı-kırmızılılar, sonrasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Yukatel Kayserispor son olarak da sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Son 6 maçta 12 puan toplayan Yukatel Kayserispor, 8 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar, ligin 23. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. - KAYSERİ

Kayserispor 6 maçtır kaybetmiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Haber

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