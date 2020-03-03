Kayserispor 5 maç sonra kazandı

03.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:50

Hes Kablo Kayserispor ligin ikinci yarısında ilk iç saha galibiyetine imza attı.



Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 kazanan Hes Kablo Kayserispor, iç saha şanssızlığını da yenmiş oldu. Ligin ikinci yarısında çıktığı 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında kazanamayarak berabere kalan Sarı Kırmızılılar, dün Göztepe maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Hes Kablo Kayserispor'un ligin ikinci yarısında oynadığı iç saha maçları ve neticeleri şöyle:



Kayserispor-Ankaragücü: 1-1 (Lig)



Kayserispor-Antalyaspor: 2-2 (Lig)



Kayserispor-Konyaspor: 2-2 (Lig)



Kayserispor-Göztepe: 1-0 (Lig)



Kayserispor-Fenerbahçe: 0-0 (Kupa) - KAYSERİ

Kaynak: İHA