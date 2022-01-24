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Kayserispor 5. kez yenildi

Kayserispor 5. kez yenildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'ya 5. kez mağlup oldu.

İSTANBUL (İHA) - Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'ya 5. kez mağlup oldu.

Kasımpaşa ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 24 kez karşılaştı. İstanbul'da oynanan maçta 3 puanı ev sahibi ekip aldı. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı 2-0 kazanan Yukatel Kayserispor, İstanbul'daki maçı 3-1 kaybetti. Sarı Kırmızılılar, bu netice ile rakibine lig tarihinde 5. kez boyun eğdi.

İki takım arasında oynanan 24 maçta Kayserispor 12 kez kazanırken 7 maç da berabere bitmişti. 24 maç sonrasında Kayserispor rakibine 34 gol atarken kalesinde ise 29 gol görmüş oldu. - KAYSERİ

Kayserispor 5. kez yenildi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Kasımpaşa, İstanbul, Spor, Haber

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