Kayserispor 4 maçta 6 puan topladı
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Kayserispor 4 maçta 6 puan topladı

Kayserispor 4 maçta 6 puan topladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor ligde oynadığı son 4 maçta 6 puan topladı.

Kayserispor ligde oynadığı son 4 maçta 6 puan topladı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor ligde oynadığı son 4 maçta 6 puan topladı. Hamza Hamzaoğlu'nun yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Yalçın Koşukavak yönetimindeki Kayserispor mutlak kazanması gereken maçlarda sadece 1 kez galibiyet alırken, 3 beraberlik aldık.

Sarı-Kırmızılılar Denizlispor'u sahasında 6-3 mağlup ederken, Yeni Malatyaspor ile 1-1, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Kayserispor ligin 41.haftasını 41 puanla 17.sırada noktaladı. Küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Kayserispor, bu sezonki son maçında Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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