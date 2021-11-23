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Kayserispor 3 maçtır kaybetmiyor

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Kayserispor 3 maçtır kaybetmiyor

Yukatel Kayserispor ligde oynadığı son 3 maçı kaybetmedi ve 5 puan hanesine yazdırdı.

Yukatel Kayserispor ligde oynadığı son 3 maçı kaybetmedi ve 5 puan hanesine yazdırdı.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor ligde son 3 haftada topladığı puanlar ile umutlarını artırdı. Sarı kırmızılılar ligin 11. haftasında sahasında Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederken, ligin 13. haftasında da deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 ve ligin 13.haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

3 maçta 5 gol atan Kayserispor kalesinde ise 4 gol gördü. 16 puanı bulunan Kayserispor ligin son 14. haftasında deplasmanda Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'a konuk olacak. - KAYSERİ

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