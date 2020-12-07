Kayserispor 3 maçtır kaybetmiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayserispor 3 maçtır kaybetmiyor

07.12.2020 09:01 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:25
Kayserispor 3 maçtır kaybetmiyor

Hes Kablo Kayserispor ligde oynadığı son 3 maçında mağlup olmadı.

Hes Kablo Kayserispor ligde oynadığı son 3 maçında mağlup olmadı.
Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı son 3 maçında kazanamazken aynı zamanda kaybetmedi. Teknik Direktör Samet Aybaba ile çıktığı 3 maçta 3 beraberlik alan Sarı Kırmızılı ekip, deplasmanda Galatasaray ile, sahasında Karagümrük ile son olarak da İzmir deplasmanında Göztepe ile berabere kalarak 3 puan topladı.
Hes Kablo Kayserispor, son 3 maçında 3 puan çıkarırken rakip filelere 2 gol attı, kalesinde de 2 gol gördü. Hes Kablo Kayserispor'un son 3 maçtan aldığı sonuçlar şu şekilde:
Galatasaray-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Karagümrük 0-0
Göztepe-Kayserispor 1-1
-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Develi Belediyespor 5 maçtır kaybetmiyor
Develi Belediyespor 5 maçtır kaybetmiyor
Başakşehir, 3-0 öne geçtiği maçta Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı
Başakşehir, 3-0 öne geçtiği maçta Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı
Kayserispor, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Kayserispor, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır
Magazin Ezgi Mola Burcu Esmersoy Jennifer Lopez Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Fatih Terim Serdar Aziz Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Aydın Aralık Diyarbakır Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor 3 maçtır kaybetmiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 09:25:55. #1.14#
title