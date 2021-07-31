Kayserispor 3. hazırlık maçını Beşiktaş ile oynayacak
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Kayserispor 3. hazırlık maçını Beşiktaş ile oynayacak

Kayserispor 3. hazırlık maçını Beşiktaş ile oynayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Yukatel Kayserispor sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Şu ana kadar Samsunspor ve Kosova lig şampiyonu Ballkani ile hazırlık maçı oynayan Kayserispor, bugün üçüncü hazırlık maçını Beşiktaş ile oynayacak. Sarı Kırmızılı takımda Silviu Lung, Bernard Mensah, Emrah Başsan, Gustavo Campanharo, Emre Demir forma giymeyeceği maçta yeni transferler Lionel Carole, Onur Bulut gibi isimler oynayacak.

Bugün İstanbul Nevzat Demir Tesislerinde Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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