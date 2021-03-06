Kayserispor 22 futbolcuyla gitti
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Kayserispor 22 futbolcuyla gitti

06.03.2021 18:40 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:44
Kayserispor 22 futbolcuyla gitti

Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı için 22 kişilik futbolcu kafilesi ile gitti.

Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı için 22 kişilik futbolcu kafilesi ile gitti.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Uğur Kulaksız nezaretinde son çalışmasını gerçekleştiren ve Hatay'a giden sarı kırmızılı takım kafilesinde 22 futbolcu yer aldı. Sakatlıkları bulunan Anton Maglica, Gustavo Campanharo, Denis Alibec, Ömer Uzun, maç eksiği bulunan Silviu Lung, Miguel Lopes, kadro dışı bulunan Muğdat Çelik, Harrison Manzala, Wilfried Kanga ve Manuel Fernandes kafileye dahil edilmedi.

Hes Kablo Kayserispor kafilesinde Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Abdulkadir Taştan, Ramazan Civelek, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Uğur Demirok, Dimitrios Kolovetsios, Mario Paz, Aziz Behich, Yasir Subaşı, Daniel Avramovski, Joseph Attamah, Besard Sabovic, Karlo Muhar, Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Aaron Justin Lennon, Emre Demir, İlhan Parlak, Pedro Henrique ve Kevin Luckassen yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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