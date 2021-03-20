Kayserispor 2 maçtır gol atamıyor
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Kayserispor 2 maçtır gol atamıyor

20.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:15
Kayserispor 2 maçtır gol atamıyor

Deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, gol atamadığı son 2 karşılaşmayı da kaybetti.

Deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, gol atamadığı son 2 karşılaşmayı da kaybetti.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor son 2 maçta kalesinde 6 gol görürken, rakip fileleri ise havalandıramadı. Ligin 30. haftasında evinde oynadığı maçta Galatasaray'a ve ligin 31.haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0'lık sonuçla kaybeden Hes Kablo Kayserispor 2 maçtır gol sevinci yaşayamadı. Hes Kablo Kayserispor bu sezon 12 maçta gol atamazken, 9 maçta ise kalesinde gol görmedi.

Son 2 maçtır galip gelemeyen ve puan alamayan sarı kırmızılı ekip, 31. haftayı 31 puanla geçti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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