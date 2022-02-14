Kayserispor 2. Başkanı Onur Gözbaşı: "Galatasaray karşısında galibiyeti kaçırdık" - Haberler
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Kayserispor 2. Başkanı Onur Gözbaşı: "Galatasaray karşısında galibiyeti kaçırdık"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor 2. Başkanı Onur Gözbaşı:

Kayserispor 2. Başkanı Onur Gözbaşı, Fenerbahçe maçı sonrasında Galatasaray maçını da kazanmayı arzu ettiklerini ancak 1 puan aldıklarını söyleyerek, "Galatasaray maçında galibiyeti kaçıran taraf olduk" dedi.

KAYSERİ (İHA) - Kayserispor 2. Başkanı Onur Gözbaşı, Fenerbahçe maçı sonrasında Galatasaray maçını da kazanmayı arzu ettiklerini ancak 1 puan aldıklarını söyleyerek, "Galatasaray maçında galibiyeti kaçıran taraf olduk" dedi.

Kayserispor 2. Başkanı Onur Gözbaşı, 1-1 biten Galatasaray maçı sonrasında yaptığı açıklamasında; "Fenerbahçe galibiyeti ve Galatasaray beraberliği bizleri ziyadesiyle memnun etti. 5 günlük İstanbul yolculuğundan gönül rahatlığıyla Kayseri'ye döndük. Galatasaray'ın dönüm maçı olarak gördüğü maçta takımımız, yüksek performans ve çok iyi mücadele ederek galibiyeti kaçıran taraf oldu. Son dakikada galibiyeti kaçıran taraf olduk" dedi.

Kaleci Bilal Bayazit'in performansından da mutluluk duyduklarını söyleyen Onur Gözbaşı, "Bilal için çok mutluyuz. Bizim bütün oyuncularımız değerli. Kadroda yeralan her oyuncumuz en üst düzeyde katkıyı sağlıyor. Kayserispor ligin kadro derinliği bakımından önemli takımıdır. Biz artık daha yukarıları hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Kayserispor, Galatasaray, Fenerbahçe, Kayseri, Spor, Haberler

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