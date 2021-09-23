Kayserispor 2.Başkanı Ali Çamlı: 'Galatasaray'ı yenmek büyük gurur' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor 2.Başkanı Ali Çamlı: "Galatasaray'ı yenmek büyük gurur"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kayserispor 2.Başkanı Ali Çamlı:

Yukatel Kayserispor 2. Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamada; "Galatasaray'ı yenmek büyük gurur" dedi.

Yukatel Kayserispor 2. Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamada; "Galatasaray'ı yenmek büyük gurur" dedi.

Yukatel Kayserispor 2. Başkanı Ali Çamlı, 3-0 kazandıkları Galatasaray maçı sonrasında yaptığı açıklamada; "Biz sadece bir maç kazandık. Ligin daha başındayız. 48 yıl sonra sahamızda Galatasaray'ı yenmek bizim için büyük gurur. Galatasaray çok değerli bir kulüp. Başında çok değerli bir hocaları var. Galatasaray'ı 3-0 gibi net bir skorla yenmek önemli ama şımarmayacağız" dedi.

Kayserispor'un çok daha başarılı günlere ilerleyeceğini ifade eden Ali Çamlı, "Bizim ligde hedeflerimiz var. Küme düşme korkusu yaşayan değil üst sıralara oynayan bir takım olacak. İyi bir ekip kurduk. Her maça da galibiyet parolası ile çıkıyoruz. Haddimizi bilerek oynuyoruz. İyi de oynuyoruz. Galatasaray maçının zaferine imza atan teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyorum" açıklamalarında bulundu.

(Yüksel Yıkılmaz-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yemek Tarifleri Fatih Terim Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Buray Düm Tek Tek Burak Yamantürk
Spor Lionel Messi
Tüm Haberler Ali İhsan Su Güzel Sözler Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayserispor 2.Başkanı Ali Çamlı: 'Galatasaray'ı yenmek büyük gurur' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 16:06:08. #1.12#