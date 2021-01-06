Kayserispor, 11 hafta sonra gelen galibiyetle moral buldu
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Kayserispor, 11 hafta sonra gelen galibiyetle moral buldu

06.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:39
Kayserispor, 11 hafta sonra gelen galibiyetle moral buldu

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek 11 hafta aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek 11 hafta aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Son olarak ligin 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Kayseri temsilcisi, bugün yine dış sahada Denizlispor'u aynı skorla mağlup etti.

Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlamlı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Bu maçın Kayserispor için çok önemli olduğunu vurgulayan Tokgöz, "Maça çok iyi hazırlandık. Oyuncular maçın öneminin farkındalardı. İyi de bir mücadele vererek galibiyeti aldık. Bu galibiyeti haftalardır 3 puan bekleyen taraftarımıza armağan ediyoruz. Biz takımımıza güveniyoruz. Daha güzel günler bizi bekliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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