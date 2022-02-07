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Kayserispor 10. sıraya yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor 10. sıraya yükseldi

Yukatel Kayserispor ligin 24. haftasında aldığı galibiyet ile puan tablosunda 10. sıraya yükseldi.

Yukatel Kayserispor ligin 24. haftasında aldığı galibiyet ile puan tablosunda 10. sıraya yükseldi.

Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlandı. Sahasında Hatayspor'u 4-3 yenerek 3 puanı alarak 34 puana erişen Yukatel Kayserispor, haftayı 10. sırada tamamladı. Ligin zirvesinde 57 puanla Trabzonspor yer alırken ikinci sırada 48 puanla Konyaspor bulunuyor.

Adana Demirspor'un 40 puanla 3. sırada bulunduğu 24. hafta sonunda Antalyaspor, Rizespor, Altay ve Yeni Malatyaspor ise küme düşme hattında yer alan takımlar oldu. - KAYSERİ

Kayserispor 10. sıraya yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hatayspor, Spor, Haber

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