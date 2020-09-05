Kayserililerin 4 bin 300 yıl önceki inanışlarını yansıtan eserler gün yüzüne çıkıyor
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Kayserililerin 4 bin 300 yıl önceki inanışlarını yansıtan eserler gün yüzüne çıkıyor

Kayserililerin 4 bin 300 yıl önceki inanışlarını yansıtan eserler gün yüzüne çıkıyor Kültepe'de yapılan kazılarda tanrı-tanrıça tasvirlerinin bulunduğu 15 idol daha çıkarıldı "Kültepe - Kaniş - Karum Kazı Başkanı Prof. Dr.

05.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:52

Kayserililerin 4 bin 300 yıl önceki inanışlarını yansıtan eserler gün yüzüne çıkıyor

Kültepe'de yapılan kazılarda tanrı-tanrıça tasvirlerinin bulunduğu 15 idol daha çıkarıldı

"Kültepe - Kaniş - Karum Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu:

"Birebir fotoğraf gibi işlenmiş eserler değil, şematize edilmiş vaziyette o dönemin inançlarını yansıtan eserler"

KAYSERİ - Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde yapılan kazılarda yaklaşık 4 bin 300 yıl öncesine ait; tanrı-tanrıça tasvirlerinin bulunduğu 15 idol daha bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "Yazının Anadolu'ya gelmeden önceki kültürün eserleri. Tamamen Anadolu, yabancı hiçbir unsur yok. Kaniş insanının oluşturduğu eserler bunlar. Birebir fotoğraf gibi işlenmiş eserler değil, şematize edilmiş vaziyette o dönemin inançlarını yansıtan eserler" dedi.

2014 yılından bu yana UNESCO'nun Türkiye'deki Dünya Mirası Alanları Geçici Listesi'ndeki Kayseri - Sivas karayolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Ankara Bölge Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarından gelen uzmanlar denetiminde sürdürülen çalışmalarda 15 adet idol bulundu. İdollerin en az 4 bin 300 yıl öncesine ait, tamamen o dönemin Kayserililerinin oluşturduğu ve dini inançlarını yansıttığı eserler olduğunu aktaran Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "2020 yılı Kültepe kazılarına temmuz ayının başında başladık ve halen devam etmekteyiz. Bu yıl ki kazılarımız esasen bizim 2018 yılından itibaren açmaya başladığımız anıtsal bir binada hemen onun güney kesiminde gerçekleştiriliyor. Burada yaptığımız kazılarda 2018 yılında 35 tane idol bulmuştuk. Bu sene de yaptığımız çalışmalarda 15 tane daha geldi. Bu idol dediğimiz eserler aslında tanrı-tanrıça tasvirlerinin bulunduğu kült ve tapınım amaçlı objelerdir. Bunlar bu bölgeye özgü alabaster yada kireç taşı dediğimiz taştan yapılmış ve muhtemelen de imalat yeri de yine Kültepe olması gereken sadece Kültepe'de bulunan bir eser grubudur. Bunlardan bu anıtsal binanın bir odasında bir yığın halinde bulduk ve bunları açmaya çalışıyoruz. En az 4 bin 300 yıllık bir eser. Eski Tunç Çağı dediğimiz henüz Asurluların ya da yazının Anadolu'ya gelmeden önceki kültürün eserleri. Tamamen Anadolu, yabancı hiçbir unsur yok. Kaniş insanının oluşturduğu eserler bunlar. Birebir fotoğraf gibi işlenmiş eserler değil, şematize edilmiş vaziyette o dönemin inançlarını yansıtan eserler" dedi.

Yıl sonuna kadar çalışmaların idollerin bulunduğu alanda süreceğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Kulakoğlu; "Ankara Bölge Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarından gelen uzmanlar denetiminde bu çalışmayı yaptık. Tabi ki bu çalışma süreci biraz yavaş gidecek. Çünkü çok hassas bir kazı yapmamız gerekiyor. O nedenle sanırım bu yıl sezon sonuna kadar herhalde bu mekanda çalışacağız. Yaklaşık 5'e 10'luk bir mekan, bu alanın içindeki buluntuları çıkarmaya çalışacağız. Sanıyorum Kayseri Müzesi bunlarla oldukça iyi bir koleksiyon sahibi olmuş olacak. Tabi bütün bu çalışmalar uzmanlar denetiminde, uzmanların görevlendirmesini yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı. Başta bizim maddi ve manen sponsorumuz, destekçimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı, aynı zamanda Kayseri Valiliği ve Kayseri Belediyesi'nin destekleriyle bu çalışmaları yapabiliyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayserililerin 4 bin 300 yıl önceki inanışlarını yansıtan eserler gün yüzüne çıkıyor

Kaynak: İHA

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